فتاة اربيل يتوج بلقب بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الاثنين بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات 2023، التي احتضنتها مدينة دهوك للمدة من 19 ولغاية يوم 26 من الشهر الجاري.

وتمكن فريق فتاة اربيل من التتويج باللقب بعد فوزه على فتاة القوة الجوية بمباراة الختام 4-2.

وجرت المباراة اليوم في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة دهوك.

يذكر ان عشرة اندية شاركت في البطولة التي انطلقت وهي أندية، الزوراء، والقوة الجوية، وفتاة أربيل، وقره قوش، والصناعات الكهربائية، وآل بدير، وتللسقف، والرافدين، وشهربان، وبلادي.