فائز عبد الحسن يفوز بولاية ثانية لرئاسة اتحاد بناء الأجسام

شفق نيوز- بغداد

فاز البطل العالمي فائز عبد الحسن، بولاية ثانية رئيساً للاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم السبت، في قاعة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وسط العاصمة بغداد.

وشهد مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إقامة انتخابات الاتحاد للدورة الانتخابية المقبلة (2026-2030)، بحضور أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد أسفرت نتائج الاقتراع عن تجديد الثقة بفائز عبد الحسن لقيادة الاتحاد لولاية ثانية، تأكيداً للدور الذي يضطلع به في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.