فالنسيا يسقط ريال مدريد في مباراة سادها التوتر

شفق نيوز / في مباراة مثيرة سادها التوتر وسجلت وقتاً قياسياً بالدقائق المحتسبة بدلاً من الضائع، أسقط نادي فالنسيا الإسباني، ريال مدريد بنتيجة (0-1) مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

وسجل فالنسيا هدف المباراة الوحيد، بأقدام دييجو لوبيز في الدقيقة 33، مع عمر المباراة التي جرت في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.