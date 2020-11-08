فالنسيا يسحق ريال مدريد برباعية

حقق فالنسيا انتصارًا عريضًا على حامل اللقب ريال مدريد بنتيجة (4-1)، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وسجل أهداف فالنسيا كارلوس سولير ثلاثية (هاتريك) ركلات جزاء في الدقائق 35 و54 و63، بينما سجل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، وسجل بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 23.

وبهذا الانتصار يرفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع.