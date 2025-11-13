فالح الدليمي يكمل استعداداته للسباق التأهيلي لقفز الحواجز

شفق نيوز- بغداد

أنهى الفارس العراقي فالح الدليمي، يوم الخميس، تحضيراته الأخيرة استعداداً لخوض السباق التأهيلي الثاني لقفز الحواجز ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي ذلك بعد تألقه في الجولة الأولى التي قدم فيها أداءً مميزاً، محققاً جولتين نظيفتين دون أي نقاط جزاء وضمن الزمن المسموح، ما يعكس جاهزيته العالية وثقته قبل الدخول في نهائيات السبت المقبل.

ويطمح الدليمي إلى مواصلة عروضه القوية وتمثيل الفروسية العراقية بأفضل صورة لتحقيق إنجاز جديد باسم العراق.

الى ذلك تأهل لاعب منتخب العراق للمواي تاي إياد البدر في وزن 55-60 كغم إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية حاليا في العاصمة السعودية الرياض، بعد انسحاب اللاعب الماليزي من النزال في دور نصف النهائي.

يذكر أن إياد البدر كان قد حقق فوزا مستحقا على اللاعب الليبي في دور ربع النهائي.