فاطمة سعد تتوج بذهبية العرب للقوس والسهم

شفق نيوز / توجت لاعبة منتخب العراق للقوس والسهم فاطمة سعد المشهداني بالوسام الذهبي في فعالية القوس المركب ضمن منافسات بطولة العرب الجارية أحداثها في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 17 من الشهر الجاري.

وحققت فاطمة المشهداني، النتيجة بفعالية القوس المركب بعدما أحرزت الوسام الذهبي في سباق 50 م بعد أن جمعت 683 نقطة.

وحلت بالمركز الثاني، اللاعبة الإماراتية، آمنة العوضي، جامعة 668 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب لاعبة منتخب الكويت حنان المياس، التي جمعت 641 نقطة.

ويشارك العراق بفعاليتي القوس المحدب والقوس المركب، ويتألف المنتخب المشارك بالبطولة من اللاعبين علي حمد كاظم ومحمد محمود جاسم وعلي محيي سلمان وعبد الله سعد محمود وأحمد شاكر محمود واللاعبة رند سعد محمود واسحق ابراهيم محمد ووليد حميد شكحان وعبد الله فيصل محسن ومحمد محسن اسعد واللاعبات نبراس حميد محمد وزينب عصام احسان وفاطمة سعد محمود.

ويشارك في بطولة العرب 18 منتخباً هم كل من العراق والسعودية وسوريا والأردن ومصر والكويت والبحرين وقطر واليمن والإمارات وتونس والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر.