فارس عراقي يصل إلى الحاجز الأخير في نهائيات دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

تمكّن الفارس العراقي فالح الدليمي، مساء الخميس، من التأهل إلى نهائي منافسات قفز الحواجز ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن قدّم شوطاً نظيفاً من دون أي أخطاء في الجولة التأهيلية الثانية.

ويأمل الدليمي تحقيق ميدالية جديدة للفروسية العراقية لـ"رفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل الرياضي الكبير"، ليقف أمام الحاجز الأخير الذي يفصله عن لقب البطولة.

ونقل بيان للجنة الأولمبية ورد وكالة شفق نيوز، عن الدليمي تأكيده عقب تأهله "عزمه على مواصلة الأداء المميز في نهائي السبت المقبل".

وشهدت المنافسة "حضور رئيس البعثة العراقية عبد السلام خلف ونائب رئيس البعثة خليل ياسين، اللذين قدما التهاني للفارس فالح الدليمي بعد انتهاء الشوط".

وأشاد مسؤولي البعثة بمستوى الدليمي "المميز وتمثيله المشرف للفروسية العراقية"، مؤكدين وفقاً للبيان "دعم اللجنة الأولمبية الكامل له في سعيه نحو تحقيق إنجاز جديد للعراق".

وكان الدليمي أنهى تحضيراته الأخيرة استعداداً لخوض السباق التأهيلي الثاني لقفز الحواجز ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وتألق اللاعب في الجولة الأولى التي قدم فيها أداءً مميزاً، محققاً جولتين نظيفتين دون أي نقاط جزاء وضمن الزمن المسموح، ما يعكس جاهزيته العالية وثقته قبل الدخول في نهائيات السبت المقبل.

ويطمح الدليمي إلى مواصلة عروضه القوية وتمثيل الفروسية العراقية بأفضل صورة لتحقيق إنجاز جديد باسم العراق.