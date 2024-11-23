فارس عراقي يحلّ رابعاً في بطولة كأس الاتحاد الاماراتي

شفق نيوز/ حصل الفارس العراقي فالح الدليمي على المركز الرابع بفعالية قفز الحواجز على ارتفاع 145 سنتمتراً .

وشارك في البطولة أكثر من خمسين فارساً في سباق الفئة الثانية في بطولة كأس الاتحاد الاماراتي الدولية التي اختتمت منافساتها في دولة الإمارات.

وكان الفارس العراقي فالح الدليمي حلّ خامساً في بطولة (لير) الدولية التي جرت في بلجيكا العام الحالي، من بين مئة فارس من مختلف دول العالم، كما حقق زميله زيد النجيفي المركز الأول في بطولة طواف گلوبال التي اختتمت قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض .