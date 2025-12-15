فارس عراقي يحقق المركز السادس في بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز

شفق نيوز- بغداد

حقق الفارس فالح الدليمي المركز السادس في منافسات الجائزة الكبرى من بطولة ابو ظبي الدولية لفعالية قفز الحواجز فئة الأربع نجوم إحدى البطولات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للفروسية.

وتشهد مثل هكذا بطولات مشاركة نخبة النخبة من الفرسان وذلك لما تحمله نوعية البطولة من صعوبة شديدة وتنافسية عالية بين المشاركين واستطاع الدليمي من تحقيق انجاز يعد مشرفا ومثاليا في هكذا بطولة وعلى ارتفاعات حواجز تقدر بـ155 سم وجولة إضافية (جامب أووف).

ويعد هذا الإنجاز الذي حققه الفارس فالح الدليمي، في بطولة أبوظبي، دليلاً على الروح العالية والنسق التصاعدي للفارس على مستوى المشاركات الدولية المهمة.