فارس عراقي يحقق المركز الخامس في بطولة الشارقة الدولية للفروسية

شفق نيوز- الشارقة

أحرز الفارس العراقي همام حارث الدليمي، يوم الخميس، المركز الخامس في بطولة الشارقة الدولية للفروسية فئة الأربع نجوم ضمن منافسات كأس الأمم، والتي شهدت مشاركة نخبة من أفضل الفرسان الدوليين من مختلف دول العالم.

وقدم الدليمي، أداءً مميزاً عكس إمكاناته الفنية العالية وخبرته في ميادين المنافسة الدولية، حيث نال مستوى أدائه إشادة واسعة من المتابعين والمختصين في رياضة الفروسية، في بطولة اتسمت بالقوة وارتفاع مستوى التنافس.

وتأتي هذه المشاركة ضمن بطولة دولية بارزة عكست التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الفروسية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، وأسهمت في إبراز قدرات الفرسان المشاركين، مؤكدةً مكانة بطولة الشارقة كواحدة من أهم البطولات العالمية في هذا المجال.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة لمسيرة الفارس همام حارث الدليمي، وخطوة متقدمة تعزز حضور الفروسية العراقية في المحافل الدولية.