فارس عراقي يحقق المركز الثاني في بطولة قفز الحواجز بالسعودية

شفق نيوز/ تمكن الفارس العراقي زيد النجيفي، من الحصول على المركز الثاني، يوم الخميس، في منافسات البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ونجح النجيفي من إتمام المنافسة ضمن فئة النجمتين، بزمن قدره 25.32 ثانية، مما جعل أداؤه متميزاً بين المشاركين ليحل ثانياً.

وشهدت البطولة التي تنظم في مركز قفز الحواجز السعودي مشاركة العديد من الفرسان المميزين من مختلف الدول، وجاء هذا الإنجاز ليبرز مستوى الاحترافية التي يتمتع بها الفارس زيد النجيفي، الذي أثبت جدارته في واحدة من أقوى المنافسات العربية والدولية.

يذكر أن هذا الفوز يضاف إلى سجل النجيفي في رياضة قفز الحواجز، وحضور الفروسية العراقية على الساحة الرياضية الدولية.