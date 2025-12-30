فارس عراقي يحقق المركز الثاني ببطولة ميشلان للجائزة الكبرى في بلجيكا

شفق نيوز- بروكسل

حقق الفارس العراقي زايد العلي، إنجازاً رياضياً جديداً، مساء اليوم الثلاثاء، بحصوله على المركز الثاني في بطولة ميشلان للجائزة الكبرى التي أُقيمت في بلجيكا، بعد أداء مميز عكس إمكاناته العالية ومستواه المتقدم في المنافسات الدولية.

وقدم العلي مستوى فنياً لافتاً خلال البطولة، مكّنه من مجاراة نخبة من أبرز فرسان العالم، ليؤكد حضوره القوي وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى، ومحققاً نتيجة مشرّفة تُضاف إلى سجل إنجازاته الرياضية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن الفروسية العراقية تشهد مرحلة من التألق والعودة إلى منصات التتويج، عبر تحقيق نتائج دولية مشرفة تعكس التطور الكبير في مستوى الفرسان العراقيين، وتسهم في رفع اسم العراق عالياً في المحافل الرياضية العالمية.