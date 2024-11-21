فارس عراقي يحصد المركز الأول في بطولة طواف گلوبال الدولية بالرياض

شفق نيوز/ توج الفارس العراقي الواعد زيد النجيفي، يوم الخميس، بالمركز الأول في ختام بطولة طواف گلوبال الدولية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض.

وتقدم النجيفي على جميع الفرسان المشاركين من دول متقدمة، في منافسات الفئة المتوسطة الثانية، كما حلّ النجيفي ايضاً بالمركز الخامس في فئة تنافسية أخرى في البطولة ذاتها.

من جانبه ثمّن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن المنجز الذي حققه الفارس العراقي زيد النجيفي في بطولة طواف گلوبال في الرياض.

وأكد مفتن حرص اللجنة الأولمبية وإتحاد الفروسية على الاستمرار بالسعي لتأمين كامل مستلزمات نجاح الفرسان العراقيين والارتقاء باللعبة لتنهض الفروسية العراقية الى مصاف التفوق القاري والعالمي.

وتجدر الاشارة الى إن الفارس العراقي فالح الدليمي، وخلال العام الجاري أيضاً، كان قد حلّ خامساً في بطولة (لير) الدولية في بلجيكا من بين مئة فارس من مختلف دول العالم، حيث شهدت الفروسية في العراق تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.