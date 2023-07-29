فارس عراقي يحصد الذهب في بطولة "ليير" الدولية

شفق نيوز/ تمكن الفارس العراقي فالح الدليمي، يوم السبت، من تحقيق الوسام الذهبي للقفز فوق الحواجز في بطولة مدينة "ليير" الدولية المقامة في بلجيكا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للفروسية، عقيل مفتن، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق حصل على وسام ذهبي في مشاركة دولية مهمة تقام في بلجيكا وهذا يعتبر تطوراً واضحاً يدل على تقدم اللعبة في العراق".

وبين ان "الفارس فالح الدليمي فاز بالمركز الأول في بطولة مدينة (ليير) متفوقاً على 80 فارساً عالمياً معروفاً، محققاً منجزاً مضافاً للفروسية العراقية، حيث جرى التنافس على القفز فوق ارتفاعات تتراوح ما بين 140-145سم وهي حدود عالية في منافسات القفز وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة".

واشار مفتن الى ان "اتحاد الفروسية يتابع باهتمام وجدية تصاعد أداء ونتائج الفارس الدليمي حيث تحرص إدارة الاتحاد على تأمين متطلبات مواصلة نجاحه وارتقائه بأرقامٍ جديدة".