فارس عراقي يحرز المركز الخامس في بطولة الشراع الدولية للفروسية

شفق نيوز- بغداد

أحرز الفارس العراقي همام حارث الدليمي، يوم الأحد، المركز الخامس في بطولة الشراع الدولية للقفز على الحواجز فئة الأربع نجوم، التي شهدت مشاركة واسعة من نخبة الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم.

وأُقيمت فعاليات البطولة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط أجواء تنافسية عالية وتنظيم مميز، عكس المستوى المتقدم للبطولة وقوة المنافسة بين المشاركين.

وتُعد بطولة الشراع الدولية أولى بطولات القفز على الحواجز من فئة الأربع نجوم ضمن الموسم الحالي، ما يمنحها أهمية كبيرة على صعيد التصنيف الدولي، ويجعلها محطة مهمة للفرسان الساعين إلى تعزيز رصيدهم من النقاط الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز الحضور المشرّف للفارس همام حارث الدليمي في البطولات الدولية، ويعكس تطوره الفني وقدرته على مجاراة أبرز فرسان العالم في واحدة من أقوى بطولات القفز على الحواجز.