فارس عراقي يتألق بقفز الحواجز في بطولة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، فوز الفارس فالح الدليمي، بجولتين نظيفتين في قفز الحواجز بدورة التضامن الإسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال إعلام اللجنة الأولمبية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفارس العراقي فالح الدليمي، قدم أداءً مميزاً في منافسات قفز الحواجز ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أنهى جولتين نظيفتين من دون أي نقاط جزاء وضمن الزمن المسموح للجولة".

وأضاف أن "الدليمي يواصل عروضه القوية ممثلاً المنتخب العراقي للفروسية، ساعياً لتحقيق نتيجة مميزة وإضافة إنجاز جديد للفروسية العراقية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي".