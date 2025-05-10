فارس عراقي يتوج بطلاً لبطولة "الشهر لقفز الحواجز" في الأردن

شفق نيوز/ توّج الفارس العراقي همام العليان، بطلاً لبطولة الشهر لقفز الحواجز التي اختتمت في الأردن.

واقيمت سباقات البطولة على مدار ثلاثة أسابيع في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تمكن العليان من تحقيق أعلى مجموع تراكمي من النقاط وسط منافسة قوية ومشاركة نخبة من أبرز فرسان القفز.

وجاء فوز العليان بعد سلسلة من العروض المتقنة والثابتة، حيث خاض جولات البطولة على ارتفاعات تراوحت بين 140 و145 سم، ليعتلي صدارة الترتيب العام.

وشهدت البطولة منافسات حماسية بين فراسن الدول المشاركة في ميادين القفز.