فارس عراقي "صغير" يحقق الإنجاز ويتوج ببطولة التحدي في الأردن

شفق نيوز/ توج الفارس العراقي همام عليان، اليوم السبت، بالمركز الأول في بطولة التحدي التي نظمها نادي الجواد العربي بالعاصمة الاردنية عمان، فيما وصفها الاتحاد العراقي بـ"الإنجاز التاريخي".

وقال الاتحاد العراقي المركزي للفروسية في بيان ورد شفق نيوز إن "بطولة التحدي يشترك فيها أقوى الفرسان في قفز الحواجز حيث يبدأ ارتفاع الحاجز بمستوى 145 سم ويتم رفع الحاجز للأعلى اذ وصل الارتفاع في نهاية البطولة الى 185 سم".

وأضاف بيان الاتحاد، أن "الفارس همام عليان نجح في قفز المحاولات الستة ولم يسقط اي حاجز حيث نجح في النهاية من قفز الحاجز على ارتفاع 185 سم محرزا المركز الأول".

وتابع البيان أن "الفارس همام عليان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة ويعتبر أول فارس على مستوى الوطن العربي ينجح في عبور حاجز وبهذا الارتفاع"، مبينا أن "الحدث يعد إنجازاً تاريخياً للفروسية العراقية بقيادة رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن يضاف الى الانجازات الكبيرة التي تحققت على المستوى العربي والدولي".