فارسة عراقية تسجل إنجازاً جديداً في ترويض الخيول

شفق نيوز- الدوحة

حققت الفارسة العراقية الواعدة، مريم عبد الكريم صبري، يوم الأحد، المركز الثاني في التحدي التمهيدي للمجموعة السابعة لفعالية ترويض الخيول، الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 فارسات.

ويعد هذا التحدي أحد أهم المسابقات التحضيرية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، كخطوة أساسية لصقل مواهب الفارسات الواعدات وتحضيرهن للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

يذكر أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى المشاركات العراقية في بطولات الترويض العالمية، لا سيما أن هذه الفعالية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً في المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، وهي إحدى الفعاليات الأولمبية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.