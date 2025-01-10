فارسان عراقيان يحققان مراكز متقدمة في بطولة الشراع الدولية بالإمارات

شفق نيوز/ حصل فارسان عراقيان، يوم الجمعة، على مركزين متقدمين في بطولة الشراع الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة دولية واسعة.

وحصل الفارس العراقي فالح الدليمي، على المركز الثاني ضمن منافسات فئة الثلاث نجوم في بطولة الشراع الدولية، بينما أحرز الفارس العراقي همام حارث الدليمي، المركز الثالث في فئة الشباب ضمن البطولة نفسها، ليضيف انجازاً جديداً للفروسية العراقية.

وكان الفارس العراقي فالح الدليمي، توج نهاية العام الماضي بالمركز الأول في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أكثر من 120 فارساً وفارسةمن25دولة.