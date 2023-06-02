فاران يتحدى السيتي: نعرف طريقة إيقاف هالاند في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شفق نيوز/ قال الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، إن فريقه "لا يخشى" مواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما أكد فاران، أن فريقه قادر على إفشال إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 52 هدفًا في 51 مباراة بمختلف المسابقات في أول موسم مع ناديه.

ويواجه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، جاره مانشستر يونايتد، غدًا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ويبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق الثلاثية التي حققها مانشستر يونايتد موسم 1998/1999، في المقابل يحاول إريك تين هاغ منع جاره من تحقيق الإنجاز الذي لم يسبق أن حققه أي فريق إنجليزي سوى مانشستر يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، ويواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت، وسيلاقي إنتر ميلان يوم 10 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فاران، إنه وزملاءه يستمتعون بفرصة الفوز على مانشستر سيتي ولا يخافون من هذه المهمة.

ولدى سؤاله عمَّ إذا كان هناك أي شعور بالخوف من مواجهة مانشستر سيتي، قال فاران: "الخوف؟ لا، لماذا؟.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كل مباراة تمثل تحديًا، أحب أن أتحدى نفسي وأحب أن أتحدى الفرق الأخرى أيضًا، لا يهم إذا كان فريقًا في حالة جيدة أو سيئة، فإن التحدي أمامنا وعلينا أن نقبله ونبذل قصارى جهدنا للفوز".

وتابع: "أحب أن أواجه تحديات كبيرة، خاصة عندما يبدو الأمر مستحيلًا، عندما يكون التحدي كبيرًا، أشعر بمزيد من الحافز، والأمر نفسه بالنسبة للفريق".

كما أشار فاران إلى أن مانشستر يونايتد يمكنه إبطال تهديد هالاند بقطع الإمداد الذي يصله من لاعب خط الوسط كيفين دي بروين.

وقال فاران: "هالاند لاعب جيد جدًا، كلنا نعرف ذلك، لكن الخطر من مانشستر سيتي في كل مكان".

وأكد: "يمكنهم التسجيل من عدة طرق، من لعبة الاستحواذ ومن لعبة مرتدة، نحن نعلم أننا يجب أن نوقفهم كفريق وجماعي كمجموعة".

وأتم لاعب ريال مدريد السابق: "سنحاول قطع الاتصال بين هالاند ودي بروين، سنحاول إيقافهما في وقت مبكر وليس في النهاية؛ لأنه في بعض الأحيان يكون قد فات الأوان، نحن نعلم أننا يجب أن نكون أقوياء كفريق".