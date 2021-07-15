"فاجعة الناصرية" تؤجل اكمال اقرار قانون الاندية العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، يوم الخميس، تصويت البرلمان على ١٦ مادة من قانون الاندية، مشيراً إلى أن ١٣ مادة بانتظار التصويت الذي تأجل بسبب الاوضاع التي شهدتها محافظة ذي قار.

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "اقرار قانون الاندية كان على رأس جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي"، مبيناً أنه "تم التصويت على 16 مادة والباقي 13 مادة".

وأوضح أن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل ماتبقى من المواد بسبب الاوضاع التي حصلت في محافظة ذي قار وحادثة حريق مستشفى الحسين"، مشيراً إلى أن الرئاسة قررت جعل الجلسات مفتوحة مع عقد اجتماعات للوقوف على اسباب الفاجعة".

واوضح عليوي أنه "من الطبيعي أن تترحل جميع فقرات جدول الاعمال حتى تهدأ الاوضاع، ومن ثم يعاود المجلس الى الانعقاد".

وأكد أن "اغلب اعضاء المجلس مقتنعين بقانون الاندية"، موضحاً "نحن كلجنة شباب ورياضة عرضنا على النواب خلال هذه الفترة التقرير المفصل عن مراحل كتابة القانون ومشاركة عدد كبير من الشخصيات الاكاديمية والرياضية والاندية واهل الشأن بالاضافة الى الاعلام الرياضي".

وبين أن "القانون دقق من قبل الحكومة ومجلس الدولة واللجنة القانونية ودائرة التشريعات"، مؤكداً أنه "لم تكن هناك ملاحظات يمكن أن تؤثر على جوهر القانون واغلب الملاحظات هي حول الامتيازات الكبيرة التي ستحصل عليها الاندية حين اقراره".