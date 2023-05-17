فاتورة هائلة يدفعها يوفنتوس عن كل دقيقة من إصابة بوغبا

شفق نيوز / استمرت لعنة الإصابات في ملاحقة الفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، الذي قلّما شارك في مباريات فريقه خلال الموسم الحالي، رغم أنه يوشك على النهاية.

وحسب صحيفة gazzetta الإيطالية، فإن بوغبا هو اللاعب الأعلى أجراً في يوفنتوس، ويتقاضى راتباً قدره 8 ملايين يورو، ترتفع إلى 10.48 مليون مع الحوافز، ومع ذلك لم يستفِد منه الفريق بسبب إصاباته المتكررة.

وغاب بوغبا عن معظم مباريات الموسم الحالي (2022-2023) بداعي الإصابة، ولم يشارك إلا في 10 مباريات فقط بجميع البطولات، بمجموع 161 دقيقة.

ثمن كل دقيقة لعبها بوغبا مع يوفنتوس

وظهر الدولي الفرنسي مع يوفنتوس في 108 دقائق في الدوري الإيطالي لكرة القدم، و42 في الدوري الأوروبي، و11 دقيقة فقط في كأس إيطاليا.

وعليه فإن كل دقيقة خاضها بوغبا على أرضية الملعب، كلّفت خزينة "السيدة العجوز" حوالي 65 ألف يورو، وفق الصحيفة الإيطالية.

وتصف "لا غازيتا" الحال في يوفنتوس بسبب بوغبا بالقول: "من السهل استنتاج أنه حتى الآن لم ينتج عن عودته سوى المزيد من القيود الاقتصادية والمالية التي أثقلت كاهل النادي".

وأضافت: "لن يتمكن المسؤولون من إعادة التوازن الاقتصادي للنادي على المدى القريب، نظراً للإصابة الجديدة التي تعرض لها بوغبا، بالإضافة إلى أنه لن يقبل طواعية بتخفيض راتبه".

إصابة بوغبا مجدداً

وسقط بوغبا على أرضية الملعب، بعد 22 دقيقة من بداية مباراة يوفنتوس وكريمونيزي، التي جرت يوم الأحد 14 مايو/أيار 2023، ولم يتمكن من إكمال المواجهة، بسبب إصابة في الفخذ، علماً أنها كانت المباراة الأولى التي تشهد مشاركته أساسياً مع الفريق منذ أكثر من عام.

وكشف يوفنتوس عن طبيعة إصابة بوغبا في بيان طبي رسمي قال فيه: "أظهرت الاختبارات التشخيصية التي خضع لها بول بوغبا في المركز الطبي إصابة منخفضة الدرجة في الفخذ المستقيمة في الرجل اليسرى، بدأ اللاعب بالفعل برنامجه لإعادة التأهيل".

وبناء على هذا البيان أجمعت تقارير عديدة أن موسم بوغبا قد انتهى مع "السيدة العجوز"، لحاجته إلى الراحة لمدة 20 يوماً قبل العودة إلى التدريبات مرة أخرى، ما يعني غيابه عن المباريات المتبقية في "الكالتشيو" أمام إمبولي، ميلان، وأودينيزي، بالإضافة إلى موقعة إشبيلية في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، المقررة يوم الخميس 18 مايو/أيار 2023.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2021-2022.

وفي فترة الإعداد للموسم الجاري، تعرّض بوغبا لإصابة في الركبة وذلك خلال المعسكر الصيفي ليوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما خضع لجراحة في الغضروف المفصلي، وتعرّض لإصابات متفرقة في العضلات، حرمته من المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس يستمر حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 20 مليون يورو، وفق موقع transfermarkt الشهير، المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين.