فابريزيو رومانو يؤكد إصابة رافينيا ومغادرة معسكر السيليساو

أكد الصحفي الرياضي الإسباني الموثوق فابريزيو رومانو، مساء اليوم الجمعة، إصابة نجم برشلونة رافينيا دياز، رفقة المنتخب البرازيلي.

وقال رومانو في منشور على منصة انستغرام، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات الأولية أكدت إصابة اللاعب رافينيا في عضلة الفخذ الأيمن".

وأشار رومانو إلى أن "النجم البرازيلي غادر معسكر السيليساو عائداً إلى برشلونة لإكمال الفحوصات النهائية وتحديد مدة غيابه عن الملاعب".

وأضاف رومانو أن "تقارير معسكر البرازيل الطبية تؤكد غياب رافينيا عن الملاعب لمدة شهر، لكن نادي برشلونة ينتظر وصول اللاعب وإجراء المزيد من الفحوصات لأنهم يتوقعون أن تكون الإصابة خطيرة".

وكان رافينيا دياز، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل، قد أثار حالة من القلق بعد خروجه مستبدلًا خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي بنظيره الفرنسي، مساء أمس، في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء استبدال اللاعب ليزيد المخاوف داخل برشلونة، خاصة مع اقتراب المباريات المهمة في الموسم، ما انعكس بوضوح على عناوين الصحف التي ركزت على حالة القلق بشأنه.