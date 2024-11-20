فابريزيو رومانو يكشف موقف ريال مدريد من بيع إبراهيم دياز

شفق نيوز/ أفاد الصحفي الرياضي الموثوق الإيطالي فابريزيو رومانو، يوم الأربعاء، بأن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لا يفكر في رحيل نجمه المغربي إبراهيم دياز، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم الحالي.

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن نادي ميلان الإيطالي مصمم على ضم إبراهيم دياز للمرة الثالثة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ورومانو، وهو خبير في سوق انتقالات اللاعبين، كتب عبر حسابه على منصة "X": "ريال مدريد لا يفكر في رحيل إبراهيم دياز.. الأمر غير وارد تماما".

وأضاف رومانو: "من المتوقع أن يعقد ريال مدريد محادثات بشأن تمديد عقد إبراهيم دياز في نهاية الموسم".

وتألق إبراهيم دياز مع نادي ميلان من قبل وساهم في فوز "الروسونيري" بلقب بطولة الدوري الإيطالي (2021-2022)، قبل العودة إلى صفوف ريال مدريد بعد انتهاء مدة إعارته.

كما تألق إبراهيم دياز مع ريال مدريد في الموسم الماضي، بتسجيله 12 هدفا خلال 44 مباراة، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، ولكنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط في الموسم الحالي، ولم يحصل إلا على فرصتين للمشاركة أساسيا.