فابريزيو رومانو: يامال سيوقع غداً عقده الجديد مع برشلونة

شفق نيوز/ كشف الصحفي الإسباني المعروف وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، مساء اليوم الاثنين، أن لامين يامال وافق على توقيع صفقة جديدة في برشلونة يوم غد الثلاثاء.

وقال رومانو، في منشور على إنستغرام تابعته وكالة شفق نيوز، إن "لامين سيوقع صفقة مدتها ست سنوات حتى حزيران/يونيو 2031 متفق عليها مع وكيله خورخي مينديز، الذي كان هو مفتاح تحقيق ذلك".

وبين أن "مينديز، اجتمع مع مجلس إدارة برشلونة اليوم، ووافق الجميع، ومن المقرر أن يتم التوقيع عليها يوم غد الثلاثاء كما تقرر هذا المساء".

ولفت إلى أن "خطوة ضخمة أخرى لمدير برشلونة ديكو والرئيس لابورتا بعد الموسم الأول، ويخططون للاستمرار في النمو العام المقبل".

وينتهي عقد اللاعب الحالي مع برشلونة في صيف عام 2026 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

ورغم وجود تفاهم مسبق، بأن اللاعب الدولي الإسباني سيجدد بشروط جديدة عند بلوغه سن الـ18 في 13 تموز/يوليو، فإن صعوده الصاروخي ومكانته داخل الفريق قد غيرا من توقعات الراتب وشروط العقد.

ولعب يامال دورا حاسما في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية هذا الموسم، حيث فازوا بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب بلوغهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.