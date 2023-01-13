"غير مقنع" و"مرشح للقب".. مدربون يبدون آراءهم بالمنتخب العراقي تحت قيادة كاساس

شفق نيوز / تصدر المنتخب العراقي لكرة القدم، مجموعته الأولى وتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 الجارية أحداثها في البصرة، بعد فوزه على اليمن بنتيجة كبيرة قوامها خمسة أهداف نظيفة، وفوزه على السعودية بثنائة وتعادله أمام عُمان.

وبعد هذه النتائج، استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء مختصين حول أداء المنتخب العراقي، تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، لغاية الآن، وإمكانية بلوغ المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب.

وقال المدرب حسن أحمد، للوكالة، إن "المنتخب لم يظهر بالمستوى الجيد رغم الفوز على اليمن بنتيجة كبيرة، إذ أن أخطاء عدة رافقت توضيف المدرب كاساس للاعبين".

وأضاف أحمد أن "مدرب المنتخب أخطأ بالتشكيلة من ناحية تغيير المراكز وتحوير أماكن اللاعبين فزج لاعبين في غير أماكنهم ما أدى إلى إضعاف خط الوسط الذي بدى واضحاً للمتابعين".

وأوضح أن "ذلك سمح لمنتخب اليمن الاختراق وتهديد المرمى مرات عدة، كما سجل هدفين ألغيا بسبب التسلل مع أن أحدهما كان صحيحاً".

وتابع أحمد: "المدرب تدارك الخطأ وأشرك أمجد عطوان وأمير العماري، اللذان أحدثا الفارق وغيرا النتيجة بالكامل"، لافتا إلى أن "أمجد عطوان كان مفتاح نجاح اللعب للمنتخب، بفضل خبرته وانطلاقاته مما أحدث زيادة عددية في خط الوسط".

ونصح المدرب حسن أحمد، كاساس بـ"عدم الوقوع بالاخطاء ذاتها وان يضع كل لاعب في مركزه كون المباراة المقبلة حاسمة والأخطاء فيها مرفوضة"، مختتماً حديثه بالقول: "أتوقع وصول المنتخب إلى المباراة النهائية، كونه يمتلك كل المقومات التي تؤهله لذلك، خصوصاً لعبه على أرضه ووسط جمهوره".

من جانبه، أبدى لاعب المنتخب السابق والمدرب الحالي حيدر محمود، سعادته بالفوز، وبارك للجميع النتيجة الكبيرة، مشيراً إلى أن "المنتخب لم يكن بمستوى الطموح، ولم يظهر بشكل مطمئن".

وأكد محمود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لم يقتنع لغاية الآن بمستوى المنتخب العراقي في مباراتي اليمن وعمان وظهر أمام السعودية بروح فدائية عالية ولم تتضح فيه الجوانب الفنية بسبب الأمطار وعدم السيطرة على الكرة".

وذكر أن "المنتخب العراقي يفتقد للقائد داخل الملعب وشاهدنا أغلب اللاعبين يميلون للجانب الفردي سيما في مبارتهم أمام اليمن وكنا نتمنى أن يطغى اللعب الجماعي المنظم على أداء المنتخب".

وبين محمود، أن "المنتخب اليمني هدد في عدة مرات مرمى المنتخب الوطني، بسبب تراجعه وعدم ظهوره بمستواه الحقيقي وروحه القتالية التي نتمناها موجودة في المباراة المصيرية المقبلة التي تؤهلنا للمباراة الختامية".

ودعا مدرب المنتخب الحالي، واللاعبين إلى "إعادة النظر بالجانب الفني والأداء داخل الساحة"، مرجحاً في الوقت نفسه بلوغ المباراة الختامية، والتتويج بلقب خليجي 25".