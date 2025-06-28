غياب لاعبة وإصابة حارسة المرمى.. منتخب سيدات العراق يستعد لتايلاند غداً

شفق نيوز - تايلاند

أنهى منتخب سيدات العراق، يوم السبت، آخر تحضيراته لمواجهة منتخب تايلاند غداً الأحد في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في أستراليا، بإجراء وحدة تدريبية في الملعب الفرعي بمجمع مدينة شيانغ ماي الدولي في تايلاند.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن منتخب سيدات العراق يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، جمعها من مباراتي الجولتين الأولى والثانية بتعادله أمام تيمور الشرقية من دون أهداف، وفوزه على منغوليا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتجري مباراة منتخبنا الوطني للسيدات أمام منتخب تايلاند في تمام الساعة (7:30 مساء بتوقيت تايلاند)، الساعة (3:30 ظهراً بتوقيت بغداد)، غداً الأحد، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وقاد تدريبات اليوم المدرب عبدالوهاب أبو الهيل وملاكه المساعد، وبتواجد جميع اللاعبات.

وعمد الملاك التدريبي للمنتخب إلى إجراء محاضرة للاعبات قبل الوحدة التدريبية، شرح فيها حالات الفيديو الخاصة بمباراة منتخب تايلاند وتيمور الشرقية، بهدف تشخيص كل الحالات الفنية، ودراسة نقاط القوة والضعف، والعمل عليها.

وستستكمل اللاعبة "إيلاف شريف" عقوبة الإيقاف التي أقرها الاتحاد الآسيوي لمباراتين بعد نيلها البطاقة الحمراء أمام تيمور الشرقية، إذ غابت عن مباراة منغوليا، وستغيب عن خوض مواجهة يوم غد الأحد أمام تايلاند، إلى جانب إصابة حارسة المرمى سلار عبد الواحد بعد أن تعرضت لكسر في إصبع يدها اليمنى أثناء التدريبات، بحسب التقرير الطبي.