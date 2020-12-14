غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

شفق نيوز/ أوضح عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ومشرف الفريق الكابتن علي زغير، يوم الاثنين، أن غياب اللاعب علي حصني خلال الفترة الماضية والحالية يعود لأسباب عائلية.

وأضاف زغير في بيان للمكتب الاعلامي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حصني طلب من الجهاز التدريبي إجازة لمرافقة والدته التي تمر بأزمة صحية صعبة مما جعلنا نتفهم وضعه الإجتماعي.

وعن اللاعب كرار نبيل أشار إلى أن غيابه بسبب كدمة في عضلات الظهر تعرض لها في مباراة زاخو وتعافى تماما ويحتاج إلى استعادة لياقته البدنية ليكون جاهزا في المباراة القادمة.

وأكد أن اللاعبين شريف عبد الكاظم ومحمد قاسم نصيف ومحمد الباقر كاظم يحتاجون فقط إلى استعادة لياقتهم البدنية ليتمكنوا من العودة في المباريات القادمة بعد تعافيهم من الإصابة.