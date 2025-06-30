غياب جماعي للاعبي الميناء والصراع يشتد في بورصة انتقالات دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

بدأت إدارات الأندية العراقية بمفاتحة نجوم فرق أخرى لضمها لصفوفها الكروية، حيث من المتوقع أن تشهد الأندية لا سيما الجماهيرية هجرة نجومها، لتبادل الأدوار وتشتعل بورصة الانتقالات من الآن، قبل انتهاء دوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما أبعدت إدارة الميناء عدداً كبيراً من اللاعبين لسوء المستوى، وهجرة عدد من اللاعبين المحترفين لانتهاء مدة عقودهم.

وقررت إدارة نادي الميناء الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين بسبب تدني المستوى الفني وهم: سالم أحمد، وحميد علي، وأمير أحمد، وجعفر شنيشل، وسجاد علاء، ومحمد غالب، ومجتبى علي.

وجاء القرار ضمن سياسة إعادة ترتيب الأوراق استعداداً للموسم الجديد، إلى ذلك وبسبب طول مدة الدوري، انتهت رحلة عدد من محترفي نادي الميناء مع الفريق، وذلك بحسب ما تنص عليه عقودهم، واللاعبون المغادرون هم: أندريه السناطي، والمدافع تاكاوارا، ولاعب خط الوسط أوسينوي، والمهاجم وزيري. وبهذا، لن يكونوا متاحين للمشاركة في المباراة المقبلة أمام ديالى، وكذلك مواجهة دهوك في بطولة كأس العراق.

فيما قدم المدرب السويدي أمير أذرفشان استقالته من تدريب فريق دهوك بعد سلسلة النتائج السلبية وكان آخرها ليلة أمس الأحد أمام نوروز في الجولة 37 بنتيجة 4-1.

وأعلن لاعب الطلبة والمنتخب العراقي لؤي العاني عن مفاتحته من قبل إدارة نادي لقوة الجوية لتمثيل "الصقور"، مؤكداً أنه ترك الاختيار لوالده لاسيما أن عدداً من الأندية العراقية قدمت عروضاً له.

فيما وقع هداف الدوري العراقي ولاعب منتخب العراق مهند علي مع نادي الوصل الإماراتي لتمثيله الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، فقد قدم نادي الكرمة العراقي "عرضاً كبيراً" للنجم الجزائري "بغداد بونجاح" لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.