غياب الدعم يدفع رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك للاستقالة

شفق نيوز- كركوك

أعلن رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في محافظة كركوك، حربي خالد، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه، مبيناً أن غياب الدعم والتعاون دفعه لهذا القرار.

وقال خالد، لوكالة شفق نيوز: "قدمت استقالتي رسمياً من رئاسة ممثلية اللجنة بعد تقييم واقع العمل خلال الفترة الماضية وعدم توفر الدعم والتعاون اللازمين بما يضمن تنفيذ المهام والواجبات بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "خدمة الرياضة والرياضيين في كركوك كانت مسؤولية أعتز بها، وقد بذلت كل ما أستطيع من أجل دعم الحركة الرياضية وتطويرها خلال فترة عملي".

وأوضح خالد أن "الاستمرار في أي موقع إداري يتطلب توافر مقومات النجاح والدعم الكافي لإنجاز البرامج والخطط المرسومة"، لافتاً إلى أن "البقاء في المنصب دون القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة لا يخدم المصلحة العامة للرياضة في المحافظة".

وأشار إلى أن "استقالتي تقتصر على المنصب الإداري، ولن تبعدني عن خدمة القطاع الرياضي"، مؤكداً على مواصلة دعمه للرياضيين والأنشطة الرياضية من أي موقع يكون فيه.

وأعرب خالد عن أمله في أن "تشهد رياضة كركوك مزيداً من التطور والنجاح، وأن يواصل الرياضيون تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل المحلية والخارجية".