غياب الاستراتيجية وبتروفيتش الأبرز.. مختصون يحددون أسباب خسارة العراق أمام إيران

شفق نيوز / رأى مختصون في كرة القدم العراقية، يوم الجمعة، أن المنتخب يلعب من دون أي استراتيجية، فيما أشاروا إلى ان المدرب زيليكو بتروفيتش، أخفق في كيفية إدارة المباراة وتوظيف اللاعبين أمام المنتخب الإيراني.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء المختصين بكرة القدم، بشأن خسارة المنتخب العراقي، في مباراته أمس أمام مضيفه الإيراني 0-1 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في قطر.

وقال المدرب البصري، عقيل هاتو، للوكالة، إن "المنتخب الوطني يلعب بدون استراتيجية وبدون طريقة لعب واضحة وبدون أي أسلوب يذكر"، لافتاً إلى أن "المنتخب فاقد للهوية وغير مترابط الخطوط وكان التنظيم الدفاعي فيه سيء جداً كأفراد وكمجموعة ولا يعرف تطبيق المبادئ الدفاعية الأولية".

وزاد بالقول "أما خط الوسط كان غير منتج ولا يعرف التحضير للهجوم ولا يعرف ما هي الموازنة بين خطي الدفاع والهجوم، بينما مركز الهجوم هو الأسوأ منذ عقود ويجهل التحرك بين الخطوط ويجهل الانتقال وخلق الزيادة العددية في المنطقة الأمامية وينقصنا الهداف صاحب اللمسة الأخيرة".

من جهته، قال المحلل الرياضي، والمدرب صفوان عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الأول في الإخفاق هو المدرب الذي أخفق في كيفية إدارة المباراة وتوظيف اللاعبين بما يتلاءم مع قيمة المنافس".

وأضاف عبد الغني، أن "السبب الثاني اللاعبين إذ اكتفى البعض منهم من المادة ووصل لحد الاشباع كما تقدم البعض منهم بالعمر، كل هذه الأمور تشعرنا أن هؤلاء اللاعبين فاقدون للروحية والاداء وهذا الامر أيضاً يتحمله المدرب من خلال زجهم في مباريات مهمة، وهم لا يستحقون التواجد في التشكيلة الأساسية".

ولفت إلى أن "السبب الثالث هو سوء الإدارة في زيادة قائمة المنتخب إلى 30 لاعباً على أقل تقدير، لأن يوم أمس بعض اللاعبين استحقوا الخروج من الملعب، ولا يوجد بديل ممكن أن يعوضهم، وبالأخص (فرانس بطرس) الذي كان من المفترض يكون ضمن قائمة المنتخب".