غيابات وعقوبة مرتقبة ولقاء مهم لمتصدر الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلن مدير المكتب الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني، يوم الثلاثاء، ان خمسة لاعبين اساسيين في صفوف نادي الشرطة المتصدر للدوري سيغيبون عن فريق القيثارة في مباراته المقبلة في الدوري الممتاز امام فريق نادي نفط الوسط.

وقال الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "الغيابات الخمسة ستؤثر على الفريق بشكل عام ، ولاسيما انهم اساسيون في تشكيلة الفريق في لقاء مساء اليوم الثلاثاء امام نفط الوسط ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري الكرة الممتاز".

واضاف ان "الغيابات جاءت لاسباب مختلفة"؛، مبينا ان "اللاعبين الذين سيغيبون هم: المحترف عبد المجيد أبو بكر وعلي حصني وأحمد يحيى للاصابة ، بينما يغيب أحمد فرحان للحرمان بسبب تراكم البطاقات ، وعبد الرزاق قاسم لمشاركته مع منتخب شباب العراق في معسكر اسبانيا".

واكد الخرساني، أن "ادارة النادي تستغرب تصرف لاعب وكابتن منتخب الشباب عبد الرزاق قاسم بسبب عدم حضور الوحدة التدريبية الاخيرة للنادي امس الاثنين ، للتهيؤ للسفر مع منتخب الشباب اليوم الى اسبانيا دون اخطار النادي"، موضحاً ان "النادي سيتخذ بحق اللاعب قرارا بالعقوبة في وقت لاحق".

واشار الى ان "فريق الشرطة يمتلك بدلاء على مستوى يضاهي مستوى الغياب"، لافتا الى ان "الفريق جاهز للقاء اليوم امام نفط الوسط ويسعى لتعزيز الصدارة".

يذكر ان فريق نادي الشرطة يتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 23 برصيد 47 نقطة يلاحقه القوة الجوية بمركز الوصيف بفارق نقطة واحدة.