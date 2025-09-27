غيابات مؤثرة في صفوف الشرطة قبل مواجهة الغرافة القطري

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير فريق نادي الشرطة هاشم رضا، يوم السبت، عن غياب 3 لاعبين أساسيين عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة الغرافة القطري يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري ابطال اسيا للنخبة.

وقال رضا لوكالة شفق نيوز، إن "الغيابات تشمل كل من، امير صباح الذي تعرض لوعكة صحية ولم يسافر مع الفريق، وسالم احمد بسبب اصابة في العضلة الخلفية، اضافة إلى المحترف البرازيلي لوكاس موسيس الذي تعرض لاصابة قوية خلال مباراة الفريق السابقة أمام نوروز".

وأضاف أن "الفريق بدأ أولى تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، استعدادا لخوض اللقاء المرتقب"، مؤكدا في الوقت ذاته ثقة الجهاز الفني برئاسة المدرب مؤمن سليمان الكبيرة باللاعبين البدلاء الذين يمتلكون قدرات لا تقل عن اللاعبين الغائبين.

وكان نادي الشرطة قد تعادل ايجابيا مع السد القطري في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين الماضي، على ملعب نادي الزوراء في بغداد ضمن الجولة الأولى من البطولة وانتهت بنتيجة هدف لهدف.