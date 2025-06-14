غيابات مؤثرة تربك وضع للطلبة في ديربي العاصمة

شفق نيوز/ قرر الجهاز الفني لفريق الطلبة برئاسة باسم قاسم، يوم السبت، معاقبة المحترف التونسي غيث معروفي وابعاده عن صفوف الفريق.

وذكر مشرف الفريق، حيدر مقصود، لوكالة شفق نيوز، أن قرار معاقبة "معروفي" جاء لأسباب انضباطية على أن يسمح له بالالتحاق لصفوف الفريق بعد مباراة القوة الجوية التي يخوضها الفريق يوم غد الأحد في ديربي العاصمة ضمن الجولة 35 لدوري نجوم العراق.

وبين مشرف الفريق، أن لقاء الطلبة والقوة الجوية سيشهد غياب المحترف التنزاني "ماسوفا" الذي يعلق حاليا في مطار تركيا، ويتعذر حضوره الى العراق بعد عودته من مباريات منتخب بلاده، لغلق الأجواء العراقية بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تشكيلة الطلبة تشهد ايضا غياب اللاعب كرار محمد، بسبب تعرضه لإصابة ستمنعه من اللقاء المهم يوم غد أمام القوة الجوية.