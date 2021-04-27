غيابات بالجملة تضرب صفوف الشرطة في مباراة اليوم بدوي أبطال آسيا

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي الشرطة، في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، خامس مبارياته في دوري ابطال اسيا التي ستجمعه بفريق نادي الدحيل القطري على ملعب الجوهرة الرديف ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا.

وبموجب التقارير التي تسلمتها وكالة شفق نيوز من الوفد الاعلامي المرافق والخاصة بالوفد العراقي ، والتقارير الطبية ايضا فقد اوعز الجهاز الفني للاعبين حسن عاشور وريفاز ورافائيل بالعودة الى بغداد اليوم بعد ثبوت عدم قدرتهما على الاستشفاء السريع وحاجتهم الى اكثر من اسبوع لغرض العودة من جديد للتدريب.

كما سمحت ادارة الوفد للحارس محمد حميد بالمغادرة ايضا بعد الالتماس الذي قدمه بضرورة العودة الى محافظته بسبب سوء حالة والدته الصحية.

ومن المؤمل ان يخضع اللاعب علاء مهاوي لفحوصات الرنين اليوم ايضا للتأكد من الاصابة التي تعرض لها في مباراة الاهلي السعودي وربما يغيب عن لقاء اليوم.

وكشفت التقارير الطبية التي اجريت امس لحارس مرمى الفريق احمد باسل عن سلامته من اي عارض صحي وان كل ماتعرض له لم يكن سوى كدمة قريبة من الضلع الايسر مما أعطى الفريق والجهاز الفني دافعًا معنويا من امكانية اشراكه في مباراة اليوم.