غولف العراق يصنف عاشرا في بطولة دولية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للغولف، يوم الثلاثاء، ان لاعب منتخب العراق عامر راضي صُنف ضمن العشرة الاوائل في بطولة السعودية الدولية.

وقال امين سر الاتحاد وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب عامر راضي جاء عاشراً من بين 85 لاعباً مثلوا دولاً عربية واسيوية واوربية للهواة والمحترفين في البطولة الدولية التي اختتمت اليوم في مدينة الرياض السعودية.

واشار الى ان العراق حصل على المركز العاشر بعد منافسات طويلة جرت بين الفرق المشاركة في البطولة.

واضاف الكناني ان الامير السعودي خالد سعود الفيصل، كرّم لاعب المنتخب العراقي عامر راضي وذلك لنتيجته المتقدمة في المنافسات التي اقامها الاتحاد السعودي للغولف للمدة من 8 ولغاية 14 من الشهر الجاري.

وبين ان البطولة الدولية للغولف التي جرت في السعودية تعد من بين "اقوى البطولات العالمية" بحسب تصنيف الاتحاد الدولي، التي تقام سنوياً بمشاركة واسعة.

وتابع ان مشاركة العراق جاءت هي للاحتكاك مع ابطال العالم والاستعداد الامثل للمشاركة المقبلة في البطولة العربية التي ستقام في مصر للمدة من 16-23 من الشهر الجاري.

وختم الكناني بالقول ان الاتحاد العراقي سيشارك باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي وانتخابات الاتحاد العربي، على هامش البطولة، وذلك لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد.