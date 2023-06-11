غوارديولا يكشف فحوى رسالة من فيرغسون ويؤكد: الثلاثية أمر صعب للغاية

تحدث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية، مساء السبت.

وقال غوارديولا إن فيرغسون، الذي حصد 38 لقبا مع يونايتد مقابل 25 لقبا للمدرب الإسباني مع برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي، تمنى له حظا سعيدا في النهائي.

وأوضح "شرف لي أن أكون إلى جوار أليكس فيرغسون.

"استقبلت رسالة منه هذا الصباح وتأثرت بها كثيرا، كانت لطيفة".

وأكمل يونايتد ثلاثيته بانتفاضة مثيرة في اللحظات الأخيرة أمام بايرن ميونيخ في 1999، بينما كان انتصار سيتي بعيدا عن الدراما وتحقق بشق الأنفس.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "أشعر بالإرهاق والهدوء والرضا، كان من الصعب للغاية الفوز بذلك اللقب".

وأضاف: "اللاعبون جيدون للغاية، أخبرتهم بين الشوطين بضرورة التحلي بالصبر".

وزاد: "يجب أن تحظى بالحظ، سواء تصدى لها إديرسون أو أهدروا هم الفرصة، كان يمكن أن يتعادلوا، هذه المسابقة مثل العملة، الأمر كان مكتوبًا لنا في النجوم (التتويج)".

وتابع: "لم نكن في أفضل مستوى لنا، بعد كأس العالم اتخذنا خطوة للأمام، لا أملك حاليًا أي طاقة للتفكير في الموسم المقبل، نحتاج إلى الراحة، كانت الرحلة طويلة".

وواصل: "لاعبونا لديهم مباريات دولية الآن، على يويفا وفيفا التفكير في ذلك، البريميرليج انتهى منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، يجب على اللاعبين العودة وهذا كثير للغاية، سنبدأ من الصفر في الموسم المقبل".

وأتم: "سنحتفل في الفندق مع الأسرة والأصدقاء، وسيكون هناك مسيرة في مانشستر يوم الإثنين، الثلاثية أمر صعب للغاية".