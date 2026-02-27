غوارديولا يكشف خياراته من لاعبي مانشستر سيتي "المسلمين" في رمضان

شفق نيوز- متابعة

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، يوم الجمعة، أن لاعبيه المسلمين معتادون على اللعب أثناء الصوم في شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على اختياراته في التشكيلة.

وأوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي غداً السبت، والتي ستقام قبل وقت الإفطار: "صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي، وهم قادرون على اللعب ويمكن الاعتماد عليهم".

وتحدث غوارديولا أيضا عن تعامل النادي مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان، قائلا: "إنهم يلتزمون بعبادات دينهم، ولدينا أخصائي تغذية لمساعدتهم على الأداء بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "في مانشستر سيتي، اللاعبون المسلمون مثل ريان آيت نوري، ريان شرقي، عمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف على تواصل مستمر مع أخصائيي التغذية والأطباء لتقديم الدعم اللازم لهم".

ومن جهة أخرى، تحدث غوارديولا عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي وضعته في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

وقال بيب: "آمل أن نكون قد استفدنا من مبارياتنا السابقة ضد ريال مدريد. بالنسبة لنادينا، كلما لعبت ضد أفضل فريق في تاريخ هذه البطولة، تتعلم وتحسن مستواك وتصبح أفضل في المستقبل".

وسيواجه المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الفائز من لقاء أتالانتا وبايرن ميونخ.