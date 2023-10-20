غوارديولا يقترح حلا "مثيراً" لاختيار الفائز بالكرة الذهبية

شفق نيوز/ اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان "ليو" أو إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويعتبر هالاند منافس ميسي الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وسبق لغوارديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه (مانشستر سيتي) حاليا.

وقال غوارديولا يوم الجمعة "قلت دائما إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم.

وأكمل مازحا: "لقد فاز (هالاند) بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف".

وتابع "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما (ميسي وهالاند) يستحق ذلك (الفوز بالكرة الذهبية)، ماذا بوسعي أن أقول؟".

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر المقبل.