غوارديولا يفجر مفاجأة بشأن امكانية عودته لتدريب برشلونة

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيعود إلى برشلونة في حال تلقيه عرضا لتدريب النادي الكتالوني، مؤكدا أنه ناديه.

وتحدث غوارديولا بوضوح في مؤتمر صحفي قبل مواجهة آرسنال متصدر الدوري الممتاز بشأن ما سيحدث إذا اتصل به برشلونة مرة أخرى لتدريب الفريق: "إذا كنت أتدرب هنا أو أينما اتصل بي أي فريق وبرشلونة.. سأذهب إلى برشلونة. إنه فريقي".

تأتي هذه التصريحات في تعقيبه على سؤال بشأن رحيل الإسباني ميكيل أرتيتا من منصب مساعده في سيتي لتدريب آرسنال عندما اتصل به النادي اللندني.

وأشار المدير الفني الكتالوني إلى أن "كل شخص لديه أحلام وأنا أعلم أنه (أرتيتا) ذهب إلى ناديه، النادي الذي كان يحلم به. كان من محبي آرسنال بسبب اللعب هناك، وكان قائدًا للفريق وأحب هذا النادي".

ولعب غوارديولا في صفوف برشلونة قبل أن يقود الفريق الثاني بالنادي ثم الفريق الأول، وكان معه النجم ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو، وحقق مع النادي الكتالوني الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية.