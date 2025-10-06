غوارديولا يرد على مساعي برشلونة لضم هالاند

شفق نيوز- متابعة

رأى المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الاثنين، أن حلم ناديه السابق برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في المستقبل، بأنه حلم كل فريق، في حين استبعده حاليا بسبب تجديد عقد هالاند الطويل.

ورغم أن هالاند جدد عقده مع إدارة مانشستر سيتي حتى حزيران/يونيو 2034، إلا أن اسمه ما زال يرتبط بفريق برشلونة، الذي يسعى للتعاقد مع خليفة طويل الأمد للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويرى في النرويجي خيارا مثاليا لتعويضه.

وتحدث غوارديولا معلقا على الأمر، في تصريحات صحفية نشرتها "سبورت" الإسبانية: "اذكروا لي ناديا واحدا فقط لم يحلم بالتعاقد مع هالاند، أتفهم حلم برشلونة في ضمه، لكن لو لم يكن إيرلينغ في فريقي، لكان السيتي أيضاً حالماً بالحصول على توقيعه”.

وعما سيحدث في المستقبل، قال المدرب الإسباني: "لا أعرف ماذا سيحدث بكل تأكيد، إنه مرتبط بعقد طويل مع الإدارة ويظهر بصورة جيدة للغاية ويحرز أهدافاً كثيرة للفريق، مع امتلاكه رغبة دائمة للعب بصورة أفضل".

وواصل غوارديولا حديثه: "هالاند ليس غبيا ليوقع على عقد جديد دون أن يلتزم به، لكن كرة القدم علمتنا أن أي شيء يمكن أن يحدث في المستقبل".