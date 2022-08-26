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غوارديولا يحسم قضية انتقال سيلفا إلى برشلونة: باقٍ في السيتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T17:44:00+0000
غوارديولا يحسم قضية انتقال سيلفا إلى برشلونة: باقٍ في السيتي

شفق نيوز/ أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي أن صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا سيبقى في صفوف الفريق خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة سيلفا في الرحيل عن الدوري الإنكليزي الممتاز وسط اهتمام من ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وشارك سيلفا احتياطيا في أول مباراتين في الدوري المحلي قبل أن يشارك أساسيا في الثالثة ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل 3-3.

وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا بعد المباراة الودية ضد برشلونة الأربعاء والتي ذهب ريعها لأغراض خيرية، فألمح حينها إلى إمكانية التخلي عن خدماته في حال الحصول على عرض جيد، لكن في المؤتمر الصحافي التقليدي الجمعة عشية المباراة ضد كريستال بالاس في المرحلة الرابعة كانت لهجته مختلفة بقوله "سيبقى هنا من دون أدنى شك. لم نتلق أي اتصال من أي ناد في ما يتعلق ببرناردو سيلفا، وبالتالي سيبقى. أنا أقول لكم إنه سيبقى".

وتخلى مانشستر سيتي عن ثلاثة لاعبين في الفترة الأخيرة وهم الظهير الأوكراني ألكسندر زينتشنكو والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس وكلاهما انضم إلى أرسنال، بالإضافة إلى الجناح رحيم سترلينغ المنتقل إلى تشلسي.

لكنه ضم في المقابل، ضم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني وكالفن فيليس من جاره ليدز يونايتد.

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