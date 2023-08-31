هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وغوارديولا أفضل مدرب

شفق نيوز/ فاز بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، بجائزة أفضل مدرب أوروبي في الموسم الماضي.

نال جوارديولا الجائزة في حفل أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش قرعة مجموعات دوري الأبطال للموسم الحالي 2024/2023.

قاد المدرب الإسباني السيتي للفوز بثلاثية الدوري وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي.

وتنافس غوارديولا على الجائزة مع الإيطاليين سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.

وعلى الصعيد نفسه حصد النجم النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022 /2023، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي كيفين دي بروين.