غوارديولا: ميسي سيفعل المستحيل للعودة إلى برشلونة

شفق نيوز/ قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرغب بشدة في العودة إلى فريقه الإسباني السابق، برشلونة.

وفي مقابلة مع صحيفة "ESPN" كشف غوارديولا أن ميسي مستعد "لفعل المستحيل للعودة إلى برشلونة".

وتمنى غوارديولا في المقابلة أنه يأمل في عودة ميسي "لكي يحظى بالوداع الذي يستحق".

وأشار غوارديولا إلى أن ميسي "أعظم لاعب في كل العصور، وفي السنوات الـ 12 الماضية لم يكن نجاح برشلونة ممكنا بدون ميسي"، مضيفا أنه لم يكن يتوقع الخروج المخيب للآمال لميسي من برشلونة.

وتأتي تصريحات غواريدولا في وقت قالت تقارير إن ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة" بعد موسمين باهتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

ويملك النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاما خيارات بين السعودية، الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة "البعوضة"، بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي المملوك قطريا.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أوقف أخيرا نجمه المتوج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره من دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في السعودية، وفق الوكالة الفرنسية.

المصدر: الحرة