غوارديولا: أشعر أنني أشاهد جنازتي

شفق نيوز- لندن

تحدث المدير الفني الإسباني، بيب غوارديولا، بعاطفة شديدة عن الأثر الكبير الذي تركته مدينة مانشستر في وجدانه، بعد إعلان رحيله عن نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وقال غوارديولا، خلال مقابلة مع شبكة (Sky Sports): "حاولت أن أعكس ذلك في كلماتي في فيديو الوداع، استغرقت أكثر من ساعتين ونصف لكتابة هذا الخطاب.. الأمر لا يتعلق بفريقي أو النادي فقط، بل بما تعنيه أيضًا مدينة مانشستر بالنسبة لي".

وأضاف: "أعتقد أن ما أود تذكره عن مانشستر سيتي لم يكن مجرد اللعب الجميل، بل كنا عمالًا في الملعب، كنا منافسين حقيقيين، وشعرنا بروح هذه المدينة.. أريد أن أنقل مشاعري تجاه فريقي، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، وهذا ما يجعلني فخورًا".

وحول مغادرة مانشستر سيتي، قال غوارديولا: "الأمر يشبه مشاهدتك لجنازتك، وترى كم سيكون جميلًا أن يتحدث الناس عنك بهذه الطريقة، لذلك، فإن مرور 10 سنوات يُعد وقتًا طويلًا، مليئًا بالمباريات واللحظات الجميلة، وكذلك اللحظات الصعبة... هذه المدينة المميزة ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد".