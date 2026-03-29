أغنية مكسيكية خاصة لدعم المنتخب العراقي قبل مواجهة بوليفيا الحاسمة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

‏أطلق الجمهور المكسيكي، يوم الأحد، أغنية خاصة بالمنتخب العراقي لكرة القدم، بمناسبة تواجده في المكسيك، استعداداً لخوض اللقاء الحاسم المؤهل لكأس العالم أمام بوليفيا فجر الأربعاء المقبل.

‏وشملت الأغنية التي تعتبر تضامنية اعتزازاً بالمنتخب العراقي وتشجيعا له ولمشواره المقبل، حيث تضمنت ذكر أسماء اللاعبين الذين يتواجدون في تشكيلة المنتخب العراقي.

وتأتي الاغنية في سياق تضامن وتعاطف الجمهور المكسيكي مع المنتخب العراقي في مهمته دعماً منهم للاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما في المباراة المرتقبة أمام بوليفيا.

‏ويواصل المنتخب العراقي لكرة القدم تدريبات في مدينة مونتيري المكسيكية استعداداً لمواجهة نظيره البوليفي عند الساعة السادسة من فجر يوم الاربعاء المقبل ، في لقاء الملحق الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 .