غموض يكتنف مصير لاعبات كرة قدم عراقيات في فرنسا

شفق نيوز/ نفى مدرب منتخب العراق النسوي لكرة القدم قاسم جميل، يوم الجمعة، أنباء هروب لاعبة من وفد المنتخب العراقي الذي يعسكر حاليا في فرنسا لتطوير الكرة النسوية.

وقال قاسم جميل لوكالة شفق نيوز، ان اللاعبة التي رفض الإفصاح عن اسمها تركت تدريبات المنتخب بمعسكره التطويري المقام حاليا في فرنسا "لكنها ستعود حتما"! .

واضاف ان اللاعبة المذكورة لديها تأشيرة دخول مدتها شهر واحد، وستعود لتدريبات المنتخب المقام حاليا في فرنسا مكتفيا بالقول : أعتذر عن الخوض بمزيد من التفاصيل وذكر اسم اللاعبة .

كما اشار جميل الى ان الفريق يواصل تدريباته اليومية في فرنسا بشكل منتظم .

من جانبه اكد رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك حربي خالد لوكالة شفق نيوز ان ما حدث حقيقة وان اللاعبة ربما لم تكن وحدها تركت الوفد العراقي انما يبدو هناك لاعبات أُخريات غادرن المعسكر المقام في فرنسا .

واضاف ان الفريق هو فريق كركوك وليس منتخب كوردستان او منتخب العراق واغلبهن يمثلن المنتخب العراقي.

يشار إلى أن لاعبة على الأقل من وفد المنتخب كرة القدم النسوي العراقي قد هربت طلباً للجوء في فرنسا.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربة و30 حكماً و30 من القيادات الإدارية، ومن جميع المحافظات.