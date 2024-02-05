غلق الانتقالات الشتوية لدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن غلق الانتقالات الشتوية للاعبين الذين سيمثلون فرق الأندية في دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن موعد الانتقالات والتعاقدات الشتوية لأندية دوري المحترفين العراقي بدأت يوم 5 من الشهر الماضي، مبينا أن الاتحاد أجاز لأي ناد يرغب بالتعاقد مع لاعبين إجراء ذلك بدءاً من الموعد الذي تم تحديده ووفقاً للضوابط.

وأشار، إلى أن اتحاد الكرة حدد شهرا كاملا يسمح خلاله الانتقالات الشتوية، مبينا أن باب الانتقالات سيغلق بعد الساعة 12 من مساء اليوم الاثنين (5 شباط الحالي).

وأضاف أن اللاعب الذي تم التعاقد معه رسمياً تم بتأييد الاتحاد سواء كان محلياً أم محترفاً، موضحاً بعد اتمام الاجراءات القانونية يحق للاعب أن يمثل ناديه الجديد بشكل اصولي .

يذكر أن اتحاد الكرة سمح لأندية نجوم العراق تسجيل 4 لاعبين محترفين أجانب تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين اثنين من التسلسل 91 فما فوق، بينما اعتبر اللاعب اليمني لاعبا محلياً لايُشمل بلائحة اللاعبين المحترفين.