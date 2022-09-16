أغلبهم أجانب.. اندية عراقية تتعاقد مع محترفين استعداداً لدوري 2022-2023

شفق نيوز/ تعاقدت عدة اندية عراقية، يوم الجمعة، مع محترفين لتمثيل فرقها الكروية في الدوري العراقي 2022-2023.

وتعاقدت ادارة نادي زاخو مع اللاعب ستار ياسين قادماً من امانة بغداد لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

كما أبرمت ادارة نادي الميناء تعاقدها مع ثلاثة لاعبين محترفين هم المغربي عبد الحكيم اقليدو قادما من اتحاد طنجة المغربي والبنمي رودريكو ميلر قادماً من القوة الجوية، والغيني مامادوبا بانغورا قادما من نادي حمام الأنف التونسي.

وتعاقدت الديوانية رسميا مع المحترف البرازيلي كارل جونيور الذي سبق له أن لعب بالدوري البرتغالي الممتاز لتمثيل النادي للموسم المقبل.

كما، وصل اللاعب الإماراتي محمد سالم الظاهري للديوانية لينضم لتمثيل فريقه الكروي بالدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل وهو يعد أول محترف إماراتي يلعب في الدوري العراقي.